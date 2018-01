Rutschiger Wochenstart Zahlreiche Unfälle mit Blechschäden und einem Pkw-Überschlag

Wie ein Sprecher des Präsidiums Schwaben Nord in Augsburg mitteilte, sind am Morgen aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse im gesamten Einsatzgebiet zwischen Nördlingen und Bobingen Autos ineinander gerutscht. Angesichts der Wetterlage sei das Unfallaufkommen noch "überschaubar" gewesen, so ein Sprecher der Einsatzzentrale.

Drei Leichtverletzte auf der A8

Bei einem Unfall auf der A8 in Richtung München wurden zwischen Adelzhausen und Odelzhausen drei Personen leicht verletzt.

Spektakulär war ein Unfall bei Aystetten im Landkreis Augsburg, bei dem sich ein Pkw überschlug. Der Wagen landete im Graben. Die Fahrerin blieb laut Polizei aber unverletzt.

Im Allgäu schon Regen statt Schnee

Ganz anders der Start in die neue Woche im Allgäu: Da es bereits im Laufe der Nacht zu regnen begonnen hatte, war am Morgen Schnee kein Thema mehr. Die Beamten in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten hatten im Gegensatz zu ihren Augsburger Kollegen einen ruhigen Morgen. Zwar seien im Raum Günzburg und Neu-Ulm die Straßen aufgrund des Regens teilweise glatt gewesen, aber es habe deshalb keine gravierenden Unfälle gegeben, so ein Polizeisprecher zum BR.