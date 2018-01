Kontrolle von Güterzügen Rosenheim: 14 Migranten in Lastwagen-Aufliegern versteckt

Die Bundespolizei hat bei Güterzugkontrollen in Rosenheim 14 afrikanische Flüchtlinge aufgegriffen. Sie hatten sich in Lastwagen-Aufliegern versteckt.

Laut Polizei entdeckten die Beamten mithilfe eines Polizeihubschraubers, dass die Planen der Auflieger aufgeschlitzt worden waren. Die Flüchtlinge reisten mit einem Güterzug aus Verona an.

Einige Flüchtlinge müssen zurück nach Österreich

Da sie leicht unterkühlt waren, wurden die Migranten zu den beheizten Containern der Bundespolizei am Rosenheimer Bahnhofsvorplatz gebracht. Vier von ihnen waren zwischen 15 und 17 Jahre alt. Sie wurden dem Jugendamt übergeben. Von den zehn erwachsenen Flüchtlingen gaben vier an, dass es ihnen nicht auf Schutz oder Asyl in Deutschland ankäme. Sie wurden nach Österreich zurückverwiesen.

Im Jahr 2017 hat die Rosenheimer Bundespolizei rund 330 Migranten, die auf Güterzügen einreisten, aufgegriffen. Bayernweit wurden im vergangenen Jahr rund 980 illegal Einreisende auf Güterzügen gezählt. Die Mehrheit kommt ursprünglich aus Guinea, Gambia, Nigeria und Eritrea.