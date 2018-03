Rauch über Nürnberg Container auf Recyclinghof in Flammen

Dunkle Rauchwolken sind am Montagabend (12.03.18) über Teile von Nürnberg gezogen. Der Grund: Mehrere Container auf einem Recyclinghof hatten Feuer gefangen.

Wie die Polizei mitteilt, war Sperrmüll, der in sechs größeren Containern gelagert war, in Brand geraten. Dadurch sei starker Rauch entstanden, der bis in die Nürnberger Innenstadt zog.

Ursache noch unklar

Für Anwohner soll keine Gefahr bestanden haben, so die Polizei. Die Feuerwehr war mit mehr als 30 Kräften vor Ort und konnte den Brand nach rund anderthalb Stunden löschen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.