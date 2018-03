Ermittlungen der SOKO "Inn" abgeschlossen Raubmord an Rentner in Bayreuth: Zweiter Verdächtiger festgenommen

Nach dem brutalen Raubmord an einem 88-jährigen Rentner in Bayreuth im April vergangenen Jahres hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen in Mannheim festgenommen. Der 34-Jährige und ein weiterer Mann aus Schwaben müssen sich wegen Mordes verantworten.

Mehr als tausend Spuren und mehrere hundert Vernehmungen im gesamten Bundesgebiet haben letztlich zum Erfolg geführt: Im Fall des brutalen Raubmords an einem Rentner in Bayreuth im vergangenen Jahr hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen in Mannheim festgenommen.

Ermittlungen abgeschlossen

Die Ermittlungen der SOKO "Inn" seien nun abgeschlossen, teilten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth heute (06.03.18) in einer gemeinsamen Presserklärung mit. Ein damals 35-jähriger Mann aus Schwaben sitzt bereits seit Juni vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Wie nun erst bekannt wurde, hat die Polizei bereits im August einen weiteren Verdächtigen festgenommen.

Der damals 34-jährige Bekannte des Schwaben war in Mannheim untergetaucht. Dort überraschten ihn Einsatzkräfte aus Oberfranken und Mannheim bei einer Wohnungsdurchsuchung.

DNA-Spuren führen zu Verdächtigen

Den Durchbruch brachten letztlich DNA-Spuren am Tatort, die die Ermittler zu dem 35-jährigen Schwaben führten. Die beiden Männer waren offenbar in der Zeit des Raubmords viel zusammen unterwegs.

Anklage wegen Mordes

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth hat Mordanklage gegen die beiden Beschuldigten erhoben. Die Ermittlungen erstreckten sich auf das gesamte Bundesgebiet. Auch die Öffentlichkeit wurde massiv mit eingebunden. Unter anderem wurde ein anonymer Notruf veröffentlicht, der wenige Stunden nach der Tat abgesetzt worden war. Zudem war der Fall Thema in der ZDF-Sendereihe "Aktenzeichen XY ungelöst".

Verdächtige sind polizeibekannt

Beide Männer sind polizeibekannt: Sie sind wegen verschiedener, teils auch schwerer Straftaten, bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Im Rahmen der aktuellen Ermittlungen konnten auch weitere Straftaten der beiden Männer aufgeklärt werden.

Hintergrund: Raubmord in der Bayreuther Innstraße

Am Abend des 12. April war beim Polizeipräsidium Aalen in Baden-Württemberg ein anonymer Notruf in gebrochenem Deutsch eingegangen. Daraufhin hatte die Polizei den 88-jährigen Hausbesitzer mit schwersten Verletzungen und nicht mehr ansprechbar in seinem Anwesen in der Innstraße in Bayreuth aufgefunden. Der Senior verstarb einen Tag später in einem Krankenhaus. Die Polizei war schnell von einem Gewaltverbrechen ausgegangen.