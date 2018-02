Schwerer Unfall bei Dachsbach Quad war auf 20 Stundenkilometer gedrosselt

Wie die Polizei heute mitteilte, besaßen weder der bei dem Unfall auf der B470 bei Dachsbach (Lkr. Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) getötete 63-jährige Mann noch die getötete 35-jährige Frau einen Führerschein. Das auf den Mann zugelassene Quad war deshalb auf 20 Stundenkilometer gedrosselt, damit er es auch ohne Führerschein steuern durfte.

Pkw Vorfahrt genommen

Das Paar aus dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, das nicht miteinander verwandt war, hatte am Mittwoch (14.02.18) gegen 18.00 Uhr vermutlich versucht, die Bundesstraße Richtung Traishöchstädter Weg zu überqueren. Dabei nahm das langsam fahrende Quad einem Pkw auf der Bundesstraße die Vorfahrt, so die Polizei. Das Quad wurde von dem Auto erfasst und der Mann und die Frau durch den Aufprall durch die Luft geschleudert. Ein Passant hatte noch versucht, die beiden wiederzubeleben. Aber sie starben noch an der Unfallstelle.

Autoinsassen erleiden Schock

Der 50 Jahre alte Autofahrer und sein 34-jähriger Beifahrer erlitten einen Schock und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße blieb nach dem Unfall in beide Richtungen zwischen Dachsbach und Uehlfeld für mehrere Stunden gesperrt. Das Ergebnis des Polizeisachverständigen liegt noch nicht vor.