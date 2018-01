Prozess um Waffenverkauf OEZ-Anschlag: Eklat im Münchner Darknet-Prozess

Tag 19 im Prozess gegen den Mann, der David S. die Waffe für den Anschlag im Münchner OEZ verkauft hat. Fahrlässige Tötung in neun Fällen wird dem 32-Jährigen vorgeworfen.

Fahrlässige Tötung oder Beihilfe zum Mord?

Ein Teil der Hinterbliebenen will als Nebenkläger aber weiter erreichen, dass sich der Angeklagte wegen Beihilfe zum Mord verantworten muss. Er habe genau gewusst, was sein Kunde aus München mit der Waffe vorhat, das sollen auch Chatverläufe im Darknet und Zeugenaussagen belegen. Der Vorwurf der Nebenkläger: Staatsanwaltschaft und Richter täten nicht genug, um die ganze Wahrheit zum OEZ-Anschlag aufzudecken und auch weitere Mitwisser und Unterstützer zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn das Vertrauen in die Justiz so erschüttert würde, bräuchte man sich nicht wundern, wenn das Gedanken an Selbstjustiz auslösen würde, so ein Vertreter der Nebenkläger.

Richter verhängt Ordnungsgeld im Gerichtssaal

Der Richter bezeichnete die Äußerung als völlig inakzeptabel und ungeheuerlich, das werde noch ein Nachspiel haben. Nicht der einzige Eklat heute: Der Vater eines erschossenen Jugendlichen vermutete, dass der Vorwurf der Beihilfe zum Mord nur deshalb zu den Akten gelegt werde, weil "nicht neun Menschen" gestorben sind, sondern "neun Ausländer". Dafür gab es Applaus von Zuhörern – zwei von ihnen müssen jetzt Ordnungsgeld bezahlen – 100 bzw. 150 Euro, weil ein Gerichtssaal "kein Theater oder Restaurant" ist, wie der Richter ihnen erklärte.

Anklage auf Beihilfe zum Mord noch möglich

Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks versichert, dass es bis zuletzt möglich wäre, die Anklage auf "Beihilfe zum Mord" zu ändern, wenn es denn Beweise gäbe. Wörtlich sagte eine Sprecherin: Die Staatsanwaltschaft wäre "die letzte, die solchen Hinweisen nicht nachgehen würde".