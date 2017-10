Zwölfuhrläuten Kersbach in Oberfranken

aus Kersbach in Oberfranken

Es ist zwölf Uhr. Das Mittagsläuten kommt heute aus Kersbach, dem südlichsten Ortsteil der Großen Kreisstadt Forchheim.

Kîrsa, kyrse, kerse - Der Name Kersbach geht auf die altdeutsche Bezeichnung für Kirsche zurück, konkret auf den Bach, an dem Kirschen wachsen. 1000 Jahre genau ist es her, dass „Kyrsebach“ in einem Tauschvertrag auftaucht.

Wie mag es dort 1017 wohl ausgesehen haben in dem aufstrebenden Ort mit S-Bahn-Anschluss?

Als gesichert gilt, dass es damals tatsächlich viele Kirschbäume gab. Und auch schon eine Kirche, was ein romanisches Kruzifix beweist.

Das schöne Gotteshaus mit dem riesigen gotischen Chorturm, der eindrucksvollen Fassade und der schönen barocken Ausstattung hat heuer schon auch etwas zu feiern. Vor 600 Jahren, 1417, erhob Bischof Albert von Bamberg die Filialkirche Kersbach zur Pfarrei. Lange genug hatten sich die Einwohner darüber beklagt, dass sie auf den schlechten Wegen die für sie zuständige Forchheimer Martinskirche nur schwerlich erreichen konnten. Als Kirchenpatron wurde Johannes der Täufer gewählt. Als Kersbach später in den Besitz einer Reliquie der heiligen Ottilie kam, war der Andrang der Wallfahrer bald so groß, dass die Patronin der Augenkranken als zweite Patronin gewählt worden ist.

Davon könnte die Kersbacher Dorflinde erzählen , die schon seit 800 Jahren im Dorf stehen soll.

Heute pilgern übrigens kaum noch Augenkranke nach Kersbach. Vielmehr zieht es junge Familien dorthin, wo - bei besten Verbindungen zu fränkischen Metropolen - ein vielfältiges Vereinsleben herrscht und ein engagierte Pfarrgemeinde nicht nur Kirchenfeste feiert. Und jetzt sollen sogar wieder mehr Kirschen wachsen…

Die vier Glocken im Turm wurden 1946 von Johann Lotter in Bamberg gegossen. Die Ottilienglocke, 27 Zentner schwer, haben die Kersbacher Kriegsheimkehrer gestiftet.

Inhalte zur Sendung zum Audio mit Informationen Zwölfuhrläuten Kersbach in Oberfranken 08.10.2017 BR Heimat



Unser Profil

Sonntags um 12.00 Uhr stellt BR Heimat immer eine Kirche in Bayern vor. Dazu läuten die Glocken. Hier können Sie die Glocken der vergangenen Wochen nachhören und die Kultsendung nachlesen.