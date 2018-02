Preiselbeerkuchen Rezept für Preiselbeer-Nuss-Kuchen

Preiselbeerkuchen Zutaten

Boden:

225 g Butter

225 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

6 Eier

75 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

etwas Salz

300 g gemahlene Haselnüsse

Belag:

400 g angedickte Preiselbeeren aus dem Glas

500 g Schlagsahne

3 Päckchen Sahnefestiger

200 g Butterkekse

3 – 4 Esslöffel Weißwein / Apfelsaft

200 g Schokoladen-Kuchenglasur

Wie macht man Preiselbeerschnitten vom Blech?

Weiche Butter, Zucker, 1 Prise Salz und Vanillinzucker cremig rühren. Eier nacheinander darunter rühren. Mehl, Backpulver und gemahlene Haselnüsse mischen und portionsweise unterrühren.

Das Backblech einfetten und den Rührteig gleichmäßig darauf verteilen. Im auf 150 Grad vorgeheizten Backofen 20 – 25 Minuten backen. Anschließend den Kuchen auskühlen lassen.

Die Preiselbeeren dann gleichmäßig auf den Kuchen streichen. Sahne steif schlagen, Sahnefestiger dabei einrieseln lassen. Sahne vorsichtig auf die Preiselbeeren streichen.

Die Butterkekse von der Unterseite mit Wein oder Apfelsaft bestreichen und mit kleinem Abstand nebeneinander auf die Sahneschicht legen. Kuchen kühl stellen und am besten ca. 12 Stunden durchziehen lassen.

Glasurflasche 10 – 15 Minuten in heißem Wasser erwärmen. Schokostreifen direkt aus der Flasche auf die Kekse spritzen und trocknen lassen. Kuchen zwischen den Keksen in Stücke schneiden und evtl. mit Sahne und Preiselbeeren verzieren.

Lassen Sie es sich schmecken. Und probieren Sie doch auch mal einen der anderen tollen Blechkuchen Rezepte, die allesamt von unserem Blechkuchenmann persönlich getestete (und verputzt) wurden. persönlicher Favorit der Redaktion ist ein Klassiker: Apfelkuchen!

Und sollten Sie auf Pinterest aktiv sein, empfehlen wir das Blechkuchen-Board: