Dreister Trickbetrug Polizei warnt vor falscher Kommissarin

Große Aufregung am ersten Weihnachtsfeiertag in Sulzbach am Main: Dort hat sich eine Telefonbetrügerin als Kommissarin ausgegeben. Sie wollte die Senioren vor angeblichen Einbrüchen warnen und so an Wertgegenstände kommen.