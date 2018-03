Parkhaus in Rosenheim Polizei und Feuerwehr retten Baby aus verschlossenem Auto

In Rosenheim haben Polizei und Feuerwehr am Vormittag ein Baby aus einem Auto befreit. Die Mutter hatte den Schlüssel liegen assen und abgesperrt. So kam sie in dem Parkhaus nicht mehr an ihr Kind.

Von: Dagmar Bohrer-Glas