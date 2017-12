Sechs Tatorte Polizei sucht Zeugen nach Einbruchserie in Mühldorf

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Einbruchserie in Mühldorf am Inn. Dort haben Unbekannte während der Weihnachtsfeiertage gleich in sechs Gaststätten eingebrochen.

Von: Tanja Gronde