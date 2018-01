Nach Zeugenaussagen Polizei sucht nach Todesopfer im Donaustausee Bergheim

Ist ein Mensch im Donaustausee Bergheim ertrunken? Zwei Spaziergänger hatten am Dienstagabend am Südufer einen Menschen in der Donau entdeckt. Das Opfer habe sich bewegt und auch noch gerufen. Die Person sei jedoch schnell in die Dunkelheit abgetrieben. Kurz darauf lief eine umfangreiche Suchaktion an.

Donau mit Scheinwerfern abgesucht

Sechs Boote, ein Polizeihubschrauber und etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie Wasserwachten rückten aus. Die Boote suchten mit Scheinwerfern die Donau und die Ufergegend ab. Gegen 21.00 Uhr brach die Polizei die Aktion ab. Nun wird geprüft, ob bei Tagesanbruch Taucher nach dem Opfer suchen, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Das könne erst am Tag je nach Wasserstand entschieden werden.

Laut Zeugenaussagen handle es sich um eine Frau, so der Polizeisprecher. Über das Opfer haben die Ermittler derzeit aber keine weiteren Hinweise.