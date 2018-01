U-Bahnstation Fraunhoferstraße Polizei sucht Münchner U-Bahn-Schläger - Opfer womöglich gelähmt

Die Münchner Polizei fahndet nach einem Mann, der einen 55-Jährigen an der U-Bahnstation Fraunhoferstraße so schwer verletzt haben soll, dass er möglicherweise dauerhaft gelähmt bleiben wird. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, hatte sich der Vorfall bereits am 15. Januar ereignet.

Von: Lena Deutsch, Christine Kerler