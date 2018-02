Fernseher geklaut, Lkw-Fahrer überfahren Polizei schnappt Lkw-Aufschlitzer im Landkreis Hof

Am Mittwochmorgen (01.02.18) hatten zunächst unbekannte Täter am Autohof Berg an der A9 im Landkreis Hof die Plane eines Lkw aufgeschlitzt und daraus Fernseher im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Als der 62-jährige Lkw-Fahrer den Diebstahl bemerkte, flüchteten die Männer, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Lkw-Fahrer absichtlich angefahren

Bei ihrer Flucht fuhren sie mit ihrem Transporter auf den Lkw-Fahrer zu, der gerade die Polizei rufen wollte. Er wurde von dem Fahrzeug erfasst, zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Die Täter ließen den Verletzten zurück und flüchteten auf der A9 in Richtung Süden. Kurze Zeit später fanden Polizisten den Transporter samt Beute auf dem Standstreifen der A9 bei der Ausfahrt Naila/Selbitz (Lkr. Hof). Die Täter setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Entscheidender Hinweise aus der Bevölkerung

Den entscheidenden Hinweis gab der Polizei die Tochter einer Anwohnerin. Ihr waren zwei verdächtige Männer an einer Bushaltestelle in Bruck bei Berg aufgefallen. Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen am Nachmittag festnehmen. Zwei weitere Männer gingen der Polizei kurze Zeit später an der Rastanlage Frankenwald ins Netz.

Vorwurf: schwerer Bandendiebstahl

Die vier Männer aus Polen im Alter zwischen 18 und 38 Jahren sind inzwischen in Untersuchungshaft. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof ermitteln wegen schweren Bandendiebstahls. Die Ermittler des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte prüfen, ob die Männer auch für weitere Delikte in Frage kommen.