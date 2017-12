Täterbeschreibung Kemptener Polizei sucht Mann, der Hund angezündet haben soll

Die Polizei in Kempten sucht weiter den Mann, der an Heiligabend in Kempten einen Hund angezündet haben soll. Inzwischen gibt es eine Beschreibung des Mannes. Wem der Hund gehörte, kann die Polizei noch nicht sagen.

Der Hund wurde mittlerweile von einem Tierarzt untersucht, ein Chip wurde jedoch nicht gefunden. Unklar ist außerdem, ob der Hund lebendig angezündet wurde. Es könnte sein, dass der Hund noch gelebt hat, es könnte aber auch sein, dass ein toter Hund angezündet wurde, sagte Jürgen Krautwald von der Polizei in Kempten dem BR.

Auf Fahrrad geflohen

Ein Passant hatte an Heiligabend in Kempten beobachtet, wie in einer Straße ein Feuer entfacht wurde. Als er den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Relativ genaue Täterbeschreibung

Die Beschreibung des Mannes: Er war dunkelhäutig, circa 1,70 Meter groß und etwa 25 Jahre alt. Er trug eine Jeans, weiße Schuhe, eine blaue Softshelljacke mit einer weißen Linie von Schulter zu Schulter und ein schwarzes Stirnband. Zudem hatte er auffällige Rastalocken, welche nach oben gebunden waren. Bei dem benutzten Fahrrad handelt es sich um ein dunkles Herrenrad.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Durch die Polizei Kempten wurde ein Ermittlungsverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Wer Hinweise auf den Täter oder den Besitzer des Hundes geben kann, soll sich unter der 0831 / 99 09 21 41 bei der Polizei Kempten melden.