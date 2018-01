Fahndung mit Foto Polizei hat bislang 16 Hinweise auf U-Bahn-Schubser Fraunhoferstraße

Im Fall des 55-Jährigen, der vor rund zwei Wochen in München von einem Unbekannten geschubst wurde und möglicherweise dauerhaft gelähmt ist, sind bei der Polizei mittlerweile 16 Hinweise eingegangen. Die Ermittler sind zuversichtlich, dass der Unbekannte gefasst wird.

Ob ein vielversprechender Hinweis darunter ist, konnte die Polizei am Mittag nicht sagen. Die Auswertung laufe.

Die Beamten gehen aber davon aus, dass sie den Täter überführen können. Denn auf dem Foto, das eine Frau, die den Vorfall mitbekam, schnell mit dem Handy gemacht hat, ist der Unbekannte deutlich zu erkennen.

Fahndungsfoto an alle Münchner Polizisten weitergegeben

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach dem U-Bahn-Schubser.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei seit gestern öffentlich nach dem Mann. Außerdem hat die Polizei das Foto intern an alle Kolleg(inn)en weiter gegeben. In der Vergangenheit seien Täter so wiedererkannt worden. Wie die Polizei mitteilte, könnte es auch sein, dass sich der mutmaßliche Schubser selber stellt.

Der Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß und um die 20 Jahre alt. Er hat schulterlanges, blondes Haar und trug zum Zeitpunkt des Angriffs eine schwarze Hose sowie eine dunkelblaue Outdoor-Jacke.

Das 55-jährige Opfer ist nach wie vor im Krankenhaus. Noch immer ist nicht klar, ob der Münchner dauerhaft gelähmt bleiben wird. Er wurde am 15. Januar von dem Unbekannten am Bahnsteig der U-Bahnhaltestelle Fraunhoferstraße geschubst und stieß mit dem Kopf gegen eine Betonsäule. Daraufhin sackte er bewusstlos zusammen.

Der mutmaßliche Schubser blieb noch kurz und ging dann aber davon. Zuvor hatten beide Männer miteinander gestritten – wieso, ist noch unklar.