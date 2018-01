Plädoyer im Darknet-Prozess Staatsanwalt fordert hohe Haftstrafe für OEZ-Waffenhändler

Plötzlich war alles ganz schnell gegangen. Gegen 15 Uhr hatte der Richter die Beweisaufnahme überraschend abgeschlossen, wenig später begann der Staatsanwalt mit seinem Plädoyer. Er fordert eine Verurteilung des Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung in neun Fällen, fahrlässiger Körperverletzung in fünf Fällen und illegalen Waffenhandels.

Der 33-Jährige habe zwar nichts von dem geplanten Amoklauf gewusst, habe aber von seiner solchen Tat ausgehen müssen. Daher sieben Jahre und zwei Monate Haft – vier Monate weniger als zunächst geplant, sagte der Staatsanwalt, unter anderem weil einige Nebenkläger den Prozess so verschleppt hätten. Deren Anwälte hatten bis zuletzt darum gekämpft, dass der Angeklagte nicht „nur“ wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wird, sondern wegen Beihilfe zum Mord.

Vorwürfe an die Staatsanwaltschaft

Der Vorwurf der Nebenkläger: Staatsanwaltschaft und Richter täten nicht genug, um die ganze Wahrheit zum OEZ-Anschlag aufzudecken und auch weitere Mitwisser und Unterstützer zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn das Vertrauen in die Justiz so erschüttert würde, bräuchte man sich nicht wundern, wenn das Gedanken an Selbstjustiz auslösen würde, so ein Vertreter der Nebenkläger.

Richter verhängt Ordnungsgeld im Gerichtssaal

Der Richter bezeichnete die Äußerung als völlig inakzeptabel und ungeheuerlich, das werde noch ein Nachspiel haben. Nicht der einzige Eklat heute: Der Vater eines erschossenen Jugendlichen vermutete, dass der Vorwurf der Beihilfe zum Mord nur deshalb zu den Akten gelegt werde, weil "nicht neun Menschen" gestorben sind, sondern "neun Ausländer". Dafür gab es Applaus von Zuhörern – zwei von ihnen müssen jetzt Ordnungsgeld bezahlen – 100 bzw. 150 Euro, weil ein Gerichtssaal "kein Theater oder Restaurant" ist, wie der Richter ihnen erklärte.

Am Montag beginnen die Anwälte der 24 Nebenkläger mit ihren Plädoyers.