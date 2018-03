Fränkisches Seenland Person am Altmühlsee ins Eis eingebrochen

Feuerwehr und Rettungskräfte befinden sich im Großeinsatz am Altmühlsee im fränkischen Seenland. Gegen drei Uhr nachmittags ist eine Person ins Eis eingebrochen. Bisher gibt es jedoch noch keine Spur von dem Verunglückten.

Großeinsatz in diesen Minuten am Altmühlsee nahe Gunzenhausen. Nach ersten Informationen der Polizei war am Nachmittag gegen 14:55 Uhr ein Mensch ins Eis eingebrochen. Die Stelle befindet sich rund 100 Meter vom Ufer entfernt. Die Helfer versuchen seither mit einem Hubschrauber, Booten und Tauchern, den Eingebrochenen zu finden.

Geringe Überlebenschancen

Laut Polizei handelt es sich wahrscheinlich um einen Mann. Da die Suche mittlerweile mehr als zwei Stunden dauert, müsse man damit rechnen, dass niemand mehr lebend geborgen werden kann, so ein Polizeisprecher.