Olympia-Outfits Eine "modische" Zeitreise

Das offizielle Olympia-Outfit unserer Athleten, die in PyeongChang antreten werden, kommt 2018 nicht mehr von Bogner, sondern von adidas. Grund genug für eine modische Zeitreise durch die vergangenen Looks der olympischen Winterspiele.

Die Wettkampfkleidung wurde nun vorgestellt - und anders als in den vergangenen Jahren dominieren nun gedecktere Farben. Nach den bunten Looks, die die deutschen Olympioniken während der olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi präsentierten und die jede Menge Spott und Hohn einkassierten, setzt man bei der Olympia-Bekleidung 2018 auf eine dezentere Gangart. Wir haben mal in den Archiven gekramt und ein paar Highlights der vergangenen Jahre für Sie herausgesucht: