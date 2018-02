Oberpfalz Offenbar Beziehungsdrama in Deining: Tote Frau und verletzter Mann gefunden

In Deining (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz) ist es offenbar zu einem Beziehungsdrama gekommen. Dort wurde in einem Haus eine tote Frau und ein schwer verletzter Mann gefunden. Ein Angehöriger hatte die Polizei verständigt.

In einem Wohnhaus in Deining hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag eine tote Frau und einen schwer verletzte Mann gefunden. Der 59-Jährige war wohl der Lebensgefährte der sechs Jahre jüngeren Frau. Beide haben in dem Haus gewohnt. Das berichten lokale Medien übereinstimmend. Die Ermittler gehen davon aus, dass es zwischen den Beiden zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam.

Keine Hinweise auf dritte Person

Nähere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen. Es gebe keine Hinweise auf eine unbekannte dritte Person, sagte ein Sprecher. Gegen Mitternacht hatte ein Angehöriger die Polizei daraufhingewiesen, dass in dem Anwesen in Deining ein verletzter Mann liege. Eine Streifenbesatzung sei daraufhin zu dem Haus gefahren, habe den 59 Jahre alten Mann und die Leiche der 53-jährigen Frau entdeckt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie muss jetzt die Umstände des Todes der Frau und wie es zu den Verletzungen des Mannes kam klären. Die Staatsanwaltschaft hat Haftantrag gegen den 59-Jährigen gestellt. Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.