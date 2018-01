"Hotboxing" im Kleinwagen Ochsenfurter Polizei beendet Kiffer-Party im Auto

Die Ochsenfurter Polizei kam drei jungen Männern beim Drogenkonsum im Auto in die Quere. In dem Kleinwagen hatten die drei eine sogenannte "Hot-Box" veranstaltet - das gemeinsame Kiffen auf engstem Raum. Im Auto fanden die Beamten außerdem Waffen.

In Ochsenfurt hat die Polizei am Montagabend (08.01.18) eine Kiffer-Party in einem Kleinwagen beendet. Gegen 23 Uhr wollte eine Streife den Fahrer eines Ford Fiesta kontrollieren, der beim Edeka-Markt an der Südtangente parkte. Das Auto fuhr jedoch davon und wurde wenig später mit ausgeschaltetem Licht an der Kniebreche gefunden. Die Insassen versuchten, sich darin zu verstecken, so die Polizei.

Cannabis im Ford Fiesta. Polizei Ochsenfurt öffnet eine "Hot-Box"

Nach dem Öffnen der Türen strömte nach Angaben der Polizei "deutlicher Rauschgiftgeruch aus dem Fahrgastraum". Die Insassen gaben zu, eine sogenannte "Hot-Box" veranstaltet zu haben. Dabei wird der komplette Innenraum mit Marihuana zugenebelt. Der 20-Jährige am Steuer erklärte zwar, er habe nur passiv geraucht, zeigte nach Angaben der Polizei jedoch deutliche Ausfallerscheinungen, die auf Cannabis-Einfluss hindeuteten.

Poizei-Kontrolle in Oschenfurt: Beamte finden Luftdruckwaffe im Auto

Bei näherer Überprüfung fanden die Polizisten in dem Auto auch noch ein Luftdruckgewehr und eine Federdruck-Waffe, für deren Führen in der Öffentlichkeit ein Waffenschein nötig gewesen wäre. Der Fahrer des Fiesta muss nun mit einer Anzeige wegen Drogen am Steuer rechnen. Gegen seine beiden Kumpels, die Gewehr-Besitzer, wurden Ermittlungsverfahren wegen Vergehen nach dem Waffengesetz eingeleitet. Die Schusswaffen wurden sichergestellt.