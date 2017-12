Luftrettung in Bayern Notfallhubschrauber "Christoph Nürnberg" wird 25

"Christoph Nürnberg" ist seit dem 1. Januar 1993 am Nürnberger Flughafen stationiert – vorrangig für den Transport von Intensivpatienten zwischen Kliniken.

"Unsere seit Jahren steigenden Einsatzzahlen zeigen, dass wir in der Region gebraucht werden und 'Christoph Nürnberg' als wichtiger Baustein der notfallmedizinischen Versorgung nicht mehr wegzudenken ist." Stationsleiter und Pilot Wilhelm Pfitzinger

"Christoph Nürnberg" ist ein Intensivtransporthubschrauber des Typs H 145 von MBB/Kawasaki

"Heute leisten wir jedes Jahr über 800 Einsätze," so Pfitzinger weiter. "Rund zwei Drittel davon sind dringende Intensivtransporte, beispielsweise für eine lebensrettende Herzoperation. Auch Einsätze mit früh- und neugeborenen Kindern im Brutkasten, einem sogenannten Inkubator, leisten wir." Der Rettungshubschrauber fliegt hauptsächlich in Bayern. Aber auch Flüge nach Berlin, Leipzig oder Rostock seien manchmal notwendig da bestimmte Eingriffe nur in Spezialkliniken durchgeführt werden können. Neben "Christoph Nürnberg" hat die DRF Luftrettung mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 27" einen zweiten Hubschrauber am Flughafen stationiert, der für die Notfallrettung bereit steht.