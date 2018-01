Vier Männer schwer verletzt Nach Verpuffung in Naila: Gas-Kartuschen mögliche Ursache

Die Polizei ermittelt, ob Gas-Kartuschen zum Nachfüllen von Feuerzeugen die Verpuffung in einem Auto in Naila (Lkr. Hof) ausgelöst haben. Dabei wurden am Sonntag vier junge Männer schwer verletzt.

Von: Annerose Zuber