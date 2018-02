Landgericht Coburg Vergewaltigungsprozess: Urteil gegen Polizist aus Kronach erwartet

Ein 55-jähriger Polizeibeamter aus dem Landkreis Kronach muss sich wegen Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung, sexueller Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Coburg verantworten.

Urteil erwartet

Während der Plädoyers ist die Öffentlichkeit heute (09.02.18) von dem Prozess ausgeschlossen worden. Hintergrund sind laut dem Vorsitzenden Richter die Persönlichkeitsrechte der Opfer. Heute Nachmittag soll das Urteil fallen. Dem Mann drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Mehrere Frauen als Opfer

Opfer ist die Ehefrau des Beschuldigten, die sich Ende 2016 von ihm getrennt hatte und in eine eigene Wohnung gezogen war. Eine weitere Frau tritt als Nebenklägerin auf. Im Zuge des Prozesses wurde bekannt, dass der Mann noch weitere Frauen sexuell belästigt haben soll. Dabei soll er seine Stellung als Polizist ausgenutzt haben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft dem Bayerischen Rundfunk.

Stellung als Polizist ausgenutzt

Mehrere Frauen sagten als Zeuginnen vor Gericht aus, dass sie Angst vor ihm gehabt hätten. Zu einer Frau soll er gesagt haben, dass er eine Waffe habe und nicht davor zurückschrecke, sie auch zu benutzen. Laut einem Gutachter soll der Ex-Polizist seine beruflichen Einsätze als Polizist genutzt haben, um privat intime Kontakte zu knüpfen. Der Polizeibeamte ist vom Dienst suspendiert. Auch polizeiintern laufen Ermittlungen gegen den 55-Jährigen.

Spektakuläre Festnahme

Seine Festnahme Anfang März 2017 durch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte in seiner Heimatgemeinde im Landkreis Kronach für viel Aufsehen gesorgt. Der Einsatz war nötig, weil der Mann bewaffnet war. Er ließ sich damals allerdings ohne Widerstand festnehmen. Seitdem sitzt er in der JVA Nürnberg in Untersuchungshaft.