Soko "Alsenberg" Nach Mord an Frau in Hof: Polizei sucht dringend Zeugen

Nach dem Mord an einer 19-jährigen Frau in Hof sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Die 30-köpfige Soko "Alsenberg" ermittelt mit Hochdruck – eine heiße Spur zum Täter fehlt aber bislang.

Die Soko "Alsenberg" arbeitet mit ihren 30 Mitarbeitern mit Hochdruck an den Ermittlungen. Die Polizisten hätten inzwischen zahlreiche Vernehmungen in Hof durchgeführt und den Bereich rund um die Alsenberger Straße weiträumig abgesucht, teilen Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Hof mit.

Heiße Spur fehlt

Doch die heiße Spur auf den oder die Täter fehlt offensichtlich noch. Deshalb sucht die Polizei nun dringend Zeugen, die am 7. Januar zwischen 09.00 und 15.00 Uhr Personen oder Fahrzeuge rund um das markante Backstein-Haus im Hofer Bahnhofsviertel gesehen haben.

Zeugen gesucht

"Selbst Wahrnehmungen von Bürgerinnen und Bürgern, die nach erster eigener Beurteilung nicht unmittelbar etwas mit der Tat zu tun haben, können für die Kripobeamten von Bedeutung sein", heißt es von der Polizei. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 09281/ 70 40 bei der Kriminalpolizei melden.

Frau tot aufgefunden

Die 19-jährige Frau aus dem Irak war am 7. Januar von ihren Angehörigen tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. In der Wohnung war auch ihr einjähriges Kind. Ob es den Mord an der Mutter miterleben musste, ist momentan nicht bekannt. Es wird inzwischen von Angehörigen betreut.