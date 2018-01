Suche läuft weiter Nach Lawinenabgängen an Geigelstein und Brünnsteinschanze ein Skifahrer gerettet

Nach Lawinenabgängen am Geigelstein und an der Brünnsteinschanze in den bayerischen Alpen laufen derzeit Rettungs- und Suchmaßnahmen. Bislang konnte ein Skifahrer geborgen werden.

Von: Henning Pfeifer