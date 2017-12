Fahndungsfoto führt zum Erfolg Mutmaßlicher Münchner S-Bahn-Schubser identifiziert

Laut einem Sprecher der Bundespolizei würden sich die Hinweise verdichten, dass der junge Mann auf dem Foto auch tatsächlich der Täter ist. Nach der Veröffentlichung des Fahndungsfotos und näheren Angaben zum Tatverlauf gingen zahlreiche Hinweise zu mehreren Personen ein. In der Regel handelte es sich dabei um vorsichtige Hinweise, da niemand einen Falschen verdächtigen wollte. Schließlich waren auch Hinweise aus dem persönlichen Umfeld des Gesuchten darunter.

Ein junger Münchner Bürger hatte eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt. Derzeit werde festgestellt, so die Bundespolizei, wem die Belohung zustehe.

63-Jähriger Olchinger fiel auf den Bahnsteig

Der mutmaßliche Täter war am Dienstagabend, 21. November, kurz nach 20 Uhr mit einer Gruppe Gleichaltriger am Hauptbahnhof in die S-Bahn Richtung Mammendorf eingestiegen. Dabei kam es mit dem 63-Jährigen, der ebenfalls gerade in die S-Bahn stieg, zu einem Streit. Aus einem Wortgefecht wurde mehr: Der 63-Jährige aus Olching bei München wurde erst körperlich attackiert und dann gewaltsam aus der S-Bahn gestoßen.

Mit Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus

Der Mann stürzte zu Boden und blieb liegen. Die Gruppe Jugendlicher – darunter mindestens zwei Mädchen – fuhr weiter. Der Olchinger erlitt Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Am Haltepunkt Hirschgarten verließ der Gesuchte mit seiner Gruppe die S 3. Die Bundespolizei geht davon aus, dass die Gruppe aus Deutschen im Alter von 17 bis 19 Jahren auf dem Weg in eine Diskothek am Hirschgarten war.