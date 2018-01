Nach Angriff in Augsburg Mutmaßlicher Messerstecher in Haft

Ein 22 Jahre alter Mann aus Ostafrika ist heute festgenommen worden. Er soll am Samstag in Augsburg einen 19 Jahre alten Äthiopier niedergestochen haben. Das Opfer war mit zwei Stichverletzungen im Oberkörper am Elias-Holl-Platz aufgefunden worden.

Der mutmaßliche Täter und zwei weitere Verdächtige waren zu dem Zeitpunkt als das Opfer gefunden wurde auf der Flucht, wurden aber wenig später festgenommen. Der verletzte Äthiopier wurde ins Klinikum Augsburg gebracht, er war laut Polizei nur leicht verletzt. Die Kripo Augsburg ermittelt nun gegen die drei Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte gegen den 22-jährigen mutmaßlichen Haupttäter, der das Messer geführt haben soll, Haftbefehl, die weiteren Tatverdächtigen sind wieder auf freiem Fuß.

Handgemenge in Augsburg: 24-Jähriger wollte Ausweis nicht zeigen

Im Rahmen der Fahndung hatte es zuvor noch einen Zwischenfall gegeben, als eine Personengruppe in einem Schnellrestaurant am Augsburger Hauptbahnhof kontrolliert werden sollte. Ein 24-jähriger Mann aus Sierra Leone widersetzte sich laut Polizei der Identitätsfeststellung und stachelte seine knapp zehn westafrikanischen Begleiter an, dasselbe zu tun. Es folgte ein Handgemenge, bei dem jedoch niemand verletzt wurde. Der Mann kam in Polizeigewahrsam und muss nun mit einer Anzeige rechnen.