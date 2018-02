Münchner Runde extra Sebastian Kurz fordert europäischen Außengrenzenschutz

Sebastian Kurz, österreichischer Bundeskanzler, sieht, in einem Exklusivgespräch mit dem BR-Chefredakteur Christian Nitsche in der "Münchner Runde", das Umfeld rund um Europa instabiler und damit eine größer werdende Gefahr, dass der Frieden und die Stabiität in Europa aus dem Gleichgewicht kommen können.

Europa steht vor wichtigen Herausforderungen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird über die Krisenherde auf der Welt beraten, unter anderem über die Lage in Syrien, der Ukraine und Nordkorea. Der Konferenzchef Wolfgang Ischinger sieht die Welt mittdrin in einem neuen Rüstungswettlauf.

"Atomwaffen machen die Welt nicht sicherer"

"Ich gehöre einem Land an , dass sich stets für Abrüstung, insbesondere für nukleare Abrüstung stark gemacht hat. Wenn wir erleben, wie die Entwicklung in den letzten Jahren war, dann erleben wir teilweise genau das Gegenteil. […] Wir glauben nicht daran, dass Atomwaffen die Welt sicherer machen, sondern ganz im Gegenteil. Insofern bin ich nur froh, dass es in den letzten Jahren zumindest gelungen ist, mit dem Iran einen Deal abzuschließen. Das ist eine positive Entwicklung gewesen." (BR, Münchner Runde extra, 16.02.2018)

"Wir können und müssen bei der Entwicklungszusammenarbeit mehr tun"

Bundeskanzler Kurz will vor Ort in den Ländern nachhaltig helfen. Österreichs Ziel ist, die Fluchtursachen zu bekämpfen, damit die Menschen sich erst gar nicht auf den Weg nach Europa machen. Kritisiert wird auch, dass laut OECD etwa ein Drittel der Entwicklungshilfe Österreich gar nicht verlässt.

"Viele Staaten, nicht nur Österreich, sondern auch die Schweden, Deutsche und andere, geben sehr, sehr viel aus für die Flüchtlingsunterbringung in Mitteleuropa. Wenn wir uns anschauen wie viel die Unterbringung eines Flüchtlings bei uns in Mitteleuropa kostet, dann stellen wir fest, dass man im Libanon rund zwanzig Mal mehr Menschen damit helfen kann. […] Das heißt wenn wir nachhaltig helfen wollen, […] dann braucht es mehr Hilfe vor Ort und nicht die Aufnahme immer größerer Flüchtlingszahlen in Mitteleuropa." (BR, Münchner Runde extra, 16.02.2018)

"Wenn es endlich einen ordentlichen Außengrenzschutz gibt, und das fordere ich auch ein, dann wird Österreich sowohl personell als auch finanziell einen Beitrag leisten." (BR, Münchner Runde extra, 16.02.2018)

Kurz fordert mehr Kooperation in der Europäischen Union