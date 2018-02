Achtung, Einbrecher! Münchner Polizei warnt Bürger per Handzettel vor Einbrüchen

Um Bürger auf mögliche Einbrecher in ihrem Wohnviertel aufmerksam zu machen, verteilt die Münchner Polizei jetzt gezielt Handzettel in potentiell gefährdeten Gegenden. Wer einen Handzettel im Briefkasten hat, sollte besonders aufmerksam sein.

Seit Januar werden in München täglich zwischen sechs und acht Einbrüche in Wohungen bei der Polizei gemeldet - die Diebe schlagen meist in der abendlichen Dämmerung zu. Die Zahlen seien zwar im Vergleich zu anderen Großstädten nicht besonders dramatisch, dennoch sollen jetzt auch Bürger ihre Augen und Ohren nach verdächtigen Personen offen halten.

Vorhersagemodelle weisen auf möglichen Einbruch hin

Wer einen Zettel im Briefkasten findet, müsse keine Angst haben. Laut Polizei gibt es keine konkreten Hinweise, dass in dem jeweiligen Gebiet tatsächlich bald Einbrecher die Runde machen. Allerdings hätten Vorhersagemodelle und polizeilichen Erkenntnissen gewisse Straßenzüge ergeben, deren Bewohner besonders auf der Hut sein sollten, heißt es von der Polizei.

Bürger sollen Verdächtiges melden

Wer einen Handzettel in seinem Briefkasten findet, sollte melden, wenn er etwas Verdächtiges beobachtet und auch eigene Erfahrungen, etwa mit telefonischen Ausspäh-Versuchen, der Einsatzzentrale unter der Telefonnummer 110 mitteilen.

Sendungsbezug: Bayern 1 Regionalnachrichten aus Oberbayern