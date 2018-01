Junge Frau tot aufgefunden Mord in Hof: Polizei setzt Belohnung aus

Im Fall der getöteten 19-jährigen Irakerin in Hof gibt es immer noch keine heiße Spur zum Täter. Deshalb suchen die Ermittler nun mit einem Flugblatt nach Zeugen. Außerdem hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise auf den Täter ausgesetzt.

Zeugensuche mit Flugblatt

Der Flyer ist zweisprachig – deutsch und arabisch. Wer am Sonntag, den 7. Januar, zwischen 9.00 und 15.00 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts in der Alsenberger Straße 76 gesehen – oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann – wird gebeten, sich bei der Kripo Hof (Telefonnummer 09281-704-0) zu melden.

Kind am Tatort gefunden

Angehörige haben die junge Frau aus dem Irak am Nachmittag des 7. Januars tot in ihrer Wohnung gefunden. Schnell stand fest, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, so die Polizei. In der Wohnung hat die Polizei auch das einjährige Kind der 19-Jährigen gefunden. Es war laut Staatsanwaltschaft unverletzt.

Sonderkommission nach Tötung

Die Kripo Hof hat die mehr als 30-köpfige Sonderkommission "Alsenberg" gegründet. Am Tatort und im Umfeld des Opfers wurde bereits umfangreich ermittelt. Derzeit laufe noch eine Vielzahl von Untersuchungen und Überprüfungen, heißt es seitens der Polizei.