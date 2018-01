Mehrere Fahrzeuge beteiligt Massenunfall auf der A93 bei Bad Abbach

Vorheriges Bild Nächstes Bild Auf der A93 hat sich am Mittag kurz vor der Ausfahrt Bad Abbach (Lkr. Kelheim) in Richtung Regensburg ein Massenunfall ereignet.

Auf der A93 bei Bad Abbach hat es heute Mittag einen Verkehrsunfall gegeben. Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Regensburg kurz vor der Ausfahrt Bad Abbach. Nach derzeitigen Informationen der Polizei sollen 16 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sein. Laut Polizei gibt es bislang drei Verletzte.

Wegen Schneeglätte ins Schleudern geraten

Kurz vor Mittag war ein Pkw-Fahrer in Richtung Regensburg aufgrund Schneeglätte ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geprallt. Die folgenden Fahrzeuge konnten wegen der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten. Sie fuhren teilweise auf oder prallten in die Leitplanken. Beteiligt waren auch zwei Sattelzüge.

Großräumige Umleitungen

Die A93 ist im Augenblick in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt. Dies soll noch bis in den Nachmittag hinein andauern. Derzeit leitet die Feuerwehr den Verkehr am Dreieck Saalhaupt in Richtung Schierling aus. Autofahrer, die sich in der Region auskennen, werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.