Kriminalität Mann nach tödlichem Ehedrama in Schwandorf in Untersuchungshaft

Ehedrama in der Oberpfalz: Nach dem gewaltsamen Tod einer 65 Jahre alten Frau in Schwandorf ist gegen den Ehemann am Freitag Haftbefehl erlassen worden. Der 58-Jährige steht im Verdacht, die Frau in der gemeinsamen Wohnung erwürgt zu haben.

Von: Guido Fromm, Marcel Kehrer