Mehrere Unfälle Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei bei Altdorf

Beamte wollten den Mann auf dem Parkplatz Ludergraben einer Kontrolle unterziehen, teilte ein Sprecher der Polizei Mittelfranken mit. Doch statt zu kooperieren, flüchtete er. Dabei rammte er mit seinem SUV ein Polizeiauto, eine Beamtin wurde leicht verletzt.

Flucht zu Fuß

Vom Parkplatz aus fuhr der Mann in Richtung Anschlussstelle Nürnberg-Nord und dann auf die B2 in Richtung Heroldsberg. An einer Engstelle rammte er ein weiteres Fahrzeug und fuhr weiter bis er bei Heroldsberg in eine Verkehrsinsel krachte. Weil sein Auto nicht mehr weiterfahren konnte, flüchtete der Mann zu Fuß weiter und ließ seine 28-jährige Beifahrerin zurück. Sie wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht derzeit noch nach dem Mann. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Zeugen, die die Verfolgungsjagd beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Nummer 0911 / 65 83 15 30 zu melden.