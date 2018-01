Gefährliche Körperverletzung Mann in Kulmbacher Obdachlosenunterkunft misshandelt

Am Wochenende haben zwei Männer in einer Kulmbacher Obdachlosenunterkunft einen Mitbewohner brutal misshandelt. Das 18-jährige Opfer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die beiden mutmaßlichen Täter sollen ihr 18-jähriges Opfer in der Nacht von Samstag auf Sonntag (06./07.01.18) in einer Obdachlosenunterkunft in Kulmbach mit Schlägen und Fußtritten malträtiert und ihn mit verschiedenen Gegenständen misshandelt haben. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger sei bereits im Gefängnis, teilten die oberfränkische Polizei und die Staatsanwaltschaft Bayreuth in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Verdacht auf gefährliche Körperverletzung

Am Montagnachmittag (08.01.18) erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung. Auch der 19-jährige Mittäter muss sich für diese Straftaten verantworten.

Streit zwischen Bewohnern

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die drei Männer in einem Gemeinschaftsgebäude der Obdachlosenunterkunft im Stadtteil Blaich gegen 22.15 Uhr gestritten. Die beiden Älteren waren dann gegenüber dem 18-Jährigen gewalttätig geworden. Die Tatverdächtigen waren zunächst geflüchtet, konnten aber kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.