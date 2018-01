Auffahrunfall Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf der A99 bei Vaterstetten

Nach dem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw auf der A 99 bei Vaterstetten ist am Montag ein 59-jähriger Mann aus Ungarn gestorben.

Unfall im stop-and-go-Verkehr

Zu dem Unfall war es gekommen, als ein 35-jähriger Bosnier seinen Lastwagen im stop-and-go-Verkehr bis zum Stillstand abbremsen musste. Hinter ihm fuhr ein Lastwagen, der rechtzeitig ausweichen konnte. Der Lastwagenfahrer dahinter aber nicht: Der 59-Jährige fuhr mit seinem österreichischen Sattelzug frontal auf den ersten Lastwagen auf.

Lastwagenfahrer stirbt im Krankenhaus

Der Mann wurde in seiner Führerkabine eingeklemmt. Trotz Reanimationsmaßnahmen und Einlieferung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus erlag er wenige Stunden später seinen schweren Verletzungen. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg wurde für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr staute sich über eine Strecke von etwa zehn Kilometern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.