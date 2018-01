Verfolgungsjagd durch Franken Lkw-Fahrer in Untersuchungshaft

Der Lastwagenfahrer, der sich gestern Abend mit der Polizei eine Verfolgungsjagd quer durch Franken geliefert hat, sitzt nun in Untersuchungshaft. Bei einer Flucht hat er eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Am Nachmittag hat das Amtsgericht Kronach Haftbefehl wegen versuchten Mordes in vier Fällen und versuchten Totschlags erlassen, teilte die Polizei in Oberfranken mit.

Spur der Verwüstung

Am späten Dienstagabend (23.01.18) wollte sich der 38-jährige Lkw-Fahrer aus Schleswig-Holstein einer Kontrolle der Polizei entziehen. Bei seiner Flucht durch Franken verletzte er fünf Menschen und beschädigte mehrere Fahrzeuge.

Großaufgebot im Einsatz

Ein Großaufgebot der Polizei mitsamt Hubschrauber konnte den Mann letztlich im Landkreis Coburg stoppen. Seine Flucht dauerte ungefähr eineinhalb Stunden. Nach Polizeierkenntnissen stand er unter Drogen. Andere Autofahrer, die von dem Lkw gefährdet wurden, sollen sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.