Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein Lkw-Blockabfertigung auf der A93 beendet

Die LKW-Blockabfertigung auf der A93 ist beendet. Gegen 10 Uhr stellten die Österreicher den Checkpoint an der Grenze ein. Derzeit noch vereinzelt bestehende Staus auf der Inntalautobahn dürften sich bald auflösen. Wegen der Blockabfertigung war es zuvor zu kilometerlangen Staus gekommen.

Der Stau auf der rechten Spur hatte zeitweise 25 Kilometer von Kiefersfelden bis zum Inntaldreieck und sporadisch darüber hinaus auf die A8 bis Rosenheim-West gereicht, so ein Sprecher der Verkehrspolizei Rosenheim. Die Auswirkungen auf den Pkw-Verkehr seien erträglich gewesen, die linke Spur sei meist frei gewesen.

Stau auf bayerischer Seite der A93 und A8

Lastwagen-Fahrer mussten deutlich mehr Geduld mitbringen. Die Behörden in Tirol schränkten mit den Blockabfertigungen ab 5.00 Uhr morgens den Transitverkehr auf 250 Lastwagen pro Stunde ein.

Die Rosenheimer Verkehrspolizei war mit rund 35 bis 40 Beamte mehr im Einsatz, um den Verkehr auf der A 93 zu sichern. Wie aktuell die Lage ist, erfahren Sie in den Verkehrsnachrichten.

Brenner-Gipfel auch zu Blockabfertigung abgesagt

Eigentlich sollte heute in München ein sogenannter Brenner-Gipfel mit Vertretern Deutschlands, Österreichs, Italiens und der EU stattfinden. Dabei sollte es auch um die Blockabfertigung, die die bayerische Staatsregierung heftig kritisiert, gehen. Doch die CSU-Verkehrsminister von Freistaat und Bund, Joachim Herrmann und Alexander Dobrindt, sind heute zu Koalitions-Sondierungen in Berlin. Der Gipfel soll in einigen Wochen nachgeholt werden.

Ein Datum für die nächste Blockabfertigung ist der Verkehrspolizei Rosenheim noch nicht bekannt.