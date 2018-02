Landgericht Hof Geständnis vor Gericht: Lebensgefährtin mit Beil getötet

Vor dem Landgericht Hof wurden heute Nachmittag (06.02.18) die grausamen Details des schweren Gewaltverbrechens bekannt, bei dem im Juni des vergangenen Jahres eine 73-jährige Frau in Wunsiedel getötet wurde. Zum Auftakt des Prozesses gegen den 66-jährigen Lebensgefährten erläuterte der Staatsanwalt, dass der Mann am Tag vor Fronleichnam mit einem Handbeil mindestens 22 Mal auf den Kopf der Frau eingeschlagen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor.

Nachbarin findet Opfer

Die 73-Jährige sei zunächst nach der ersten Attacke ins Treppenhaus geflohen, doch ihr Lebensgefährte holte sie dort ein. Sein Opfer verstarb wenig später, wurde aber erst am Tag darauf von einer Nachbarin entdeckt. Der 66-Jährige hatte sich nach dem Gewaltverbrechen in der gemeinsamen Wohnung ins Bett gelegt und bis zu seiner Festnahme geschlafen.

Geständnis vor Gericht

Zum Prozessauftakt gestand der Mann die Tat. Er könne sich aber nicht erklären, warum es so eskaliert sei, so der 66-Jährige. Es tue ihm leid, es sei nur ein kleine Streitigkeit gewesen. "Ich bin nicht der Mensch, der wahllos durch die Gegend rennt und Leute umbringt", so der Angeklagte weiter.

Urteil im März

Seit Juni sitzt er in Untersuchungshaft. Auslöser der Tat sei ein Streit über Geld gewesen, so die Ermittlungen. Für den Prozess vor dem Landgericht Hof sind bislang fünf Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird Anfang März gerechnet.