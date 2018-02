Detektiv hat richtigen Riecher Ladendieb klaut im Ostallgäu Dutzende Flaschen Whiskey

Der mutmaßliche Dieb flog am Donnerstag auf. Wie die Polizei mitteilt, steckte sich der Tatverdächtige in einem Marktoberdorfer Supermarkt sechs Packungen Zigaretten in die Taschen und behielt zwei in der Hand. Dann passierte er laut Polizei in einem günstigen Moment die Kasse, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv hielt ihn auf und bat ihn, ins Büro mitzukommen.

Diebstähle auch in Neugablonz und Schongau

Auf dem Weg dorthin versuchte der 48-Jährige, einige Zigarettenpackungen aus der Jacke zu werfen. Bei der Durchsuchung fand der Detektiv dann weitere Schachteln und Tabakpäckchen.

Gesamtwert: knapp 1.500 Euro

Als die Polizei das Auto des Mannes kontrolliere, kam noch mehr Diebesgut zum Vorschein. Der Mann gestand, dass er bereits in anderen Supermärkten derselben Kette in Neugablonz und Schongau Ware gestohlen hatte. Insgesamt wurden in seinem Auto unter anderem 52 Flaschen Whiskey, 71 Tabakpäckchen und Zigarettenschachteln und fünf Packungen Pralinen gefunden. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von knapp 1.500 Euro.

Gegen den 48-jährigen Mann wurde Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs erstattet.