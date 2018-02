Drei Verletzte Kohlenmonoxid tritt in Lauf an der Pegnitz aus

In einem Einfamilienhaus in Lauf an der Pegnitz (Lkr. Nürnberger Land) ist am Wochenende Kohlenmonoxid ausgetreten. Drei Menschen wurden verletzt – eine Frau schwebte am Samstag in Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilt, schwebte eine 76-jährige Frau in Lebensgefahr, nachdem sie Kohlenmonoxid eingeatmet hatte. Am Samstagvormittag (24.02.18) fanden Einsatzkräfte die Frau bewusstlos in einem Einfamilienhaus in Lauf an der Pegnitz (Lkr. Nürnberger Land).

Zwei weitere Menschen verletzt

Die Frau wurde sofort in ein Krankenhaus geflogen. Zwei Bewohner im Alter von 80 und 75 Jahren konnten sich noch selbst aus dem Gebäude retten. Sie kamen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Technischer Defekt an Heizung

Nach ersten Ermittlungen trat das geruchlose Gas wegen eines technischen Defekts an der Heizung aus. Die Werte in dem Haus seien lebensgefährlich gewesen, so die Polizei.

Immer wieder kommt es zu tragischen Fällen nachdem Kohlenmonoxid ausgetreten ist: So starben in diesem Jahr in Baden-Württemberg vier Menschen möglicherweise durch eine Kohlenmonoxidvergiftung. Im vergangenen Jahr starben sechs junge Menschen in einer Gartenlaube in Arnstein.

Hintergrund: Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid blockiert den Transport von Sauerstoff im Blut. Bei einer Vergiftung kommt es zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit - und im schlimmsten Fall Erstickungstod. Vor allem im Schlaf werden die Symptome nur selten bemerkt.