Gewaltverbrechen in Hof Kleinkind bei toter Frau in Hofer Wohnung gefunden

Im Fall der getöteten Frau in Hof werden weitere Einzelheiten bekannt. Neben der Frau selbst hat die Polizei in der Wohnung das einjährige Kind der 19-Jährigen gefunden. Es war laut Staatsanwaltschaft unverletzt.

Wie die Staatsanwaltschaft Hof dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, sei das etwa einjährige Kind der 19-Jährigen zum Todeszeitpunkt in der Wohnung gewesen. Die Familienangehörigen der Frau haben das unverletzte Kind in ihre Obhut genommen.

Ermittler schweigen über Familienverhältnisse

Zum Vater des Kindes und zu den Familienverhältnissen wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. Auch zum genauen Tatzeitpunkt und zur Frage, wie lange das Kind mit seiner toten Mutter alleine in der Wohnung war, äußerte er sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Derzeit ermitteln die Beamten zu möglichen Tatverdächtigen.

Notarzt konnte nur den Tod feststellen

Angehörige hatten die 19-jährige Irakerin am Sonntagnachmittag (07.01.18) leblos in ihrer Wohnung in der Alsenberger Straße in Hof aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Aufgrund der "Umstände am Tatort" gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Gewaltverbrechen aus.