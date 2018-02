Zwei Leichtverletzte Kleine Rangelei in Abschiebehaftanstalt Eichstätt löst Polizeieinsatz aus

Aufgrund einer kleinen Rangelei hat es heute Nachmittag einen kurzen Polizeieinsatz an der Abschiebehaftanstalt in Eichstätt gegeben. Zwei Afrikaner hatten sich gestritten, was weitere Insassen aggressiv werden ließ. Die Aufseher setzten Pfefferspray ein.

Von: Lena Deutsch