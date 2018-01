Straubing Katzen und Kaninchen völlig verwahrlost in Wohnung zurückgelassen

Jeweils zwei völlig verwahrloste Katzen und Kaninchen haben Einsatzkräfte in einer Wohnung in Straubing entdeckt. Die Besitzerin hatte die Tiere tagelang alleine gelassen - mit tödlichen Folgen für ein Kaninchen.

In einem Mehrfamilienhaus in Straubing haben Polizei und Feuerwehr zwei verwahrloste Katzen und zwei Kaninchen in einer Wohnung entdeckt. Nach Angaben der Polizei hatte eine 18-Jährige die Haustiere längere Zeit alleine zurückgelassen. Die Tiere sind jetzt in einem Tierheim.

Nachbarn hörten Katze schreien

Gestern meldete sich ein Bewohner des Hauses bei der Polizei und teilte mit, dass er eine Nachbarin schon länger nicht gesehen habe. In der Wohnung der Frau schreie aber eine Katze laut, so der Zeuge. Weil niemand die Tür öffnete, holte die Polizei die Feuerwehr zur Hilfe. In der geöffneten Wohnung der 18-Jährigen bot sich "ein trauriges Bild", so die Polizei: In den verschmutzten Innenräumen wurden zwei Katzen und zwei Kaninchen "in einem verwahrlosten und schlechten Zustand" gefunden.

Kaninchen verendete

Den Fachleuten des Tierheims zufolge war der Zustand der Kaninchen bereits lebensbedrohlich. Die Katzen waren dehydriert und abgemagert. Eines der Kaninchen verendete. Nun ermittelt die Polizei gegen die 18-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.