Flugunfall Karlstadt: Ultraleichtflugzeug abgestürzt, Pilot tot

Laut Polizei ereignete sich das Unglück gegen 14.30 Uhr nördlich der Landepiste am Segelflugplatz am Saupurzel, am Hausberg von Karlstadt. Noch ist die Identität des Piloten nicht bekannt. Es wird vermutet, dass der Mann aus Mitteldeutschland stammt und die vom Vorbesitzer gekaufte Maschine in Karlstadt abholen wollte.

Die genauen Umstände des Absturzes mit tödlichem Ausgang sind nicht bekannt. Das Ultraleichtflugzeug ist komplett ausgebrannt. Auf dem Acker, auf den es aufgeschlagen ist, sind nur noch schwarze Reste übrig und man erkennt kaum noch, dass es sich um ein Flugzeug gehandelt hat. Eine Zeuge soll eine Explosion gehört haben. Aber auch der Aufprall beim Absturz dürfte auf der Höhe weit zu hören gewesen sein.