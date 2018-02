Landgericht Augsburg Joggerin angegriffen: Prozess wegen versuchter Vergewaltigung

Der 24 Jahre alte Mann aus Afghanistan soll im Mai 2017 eine 22 Jahre alte Joggerin am Augsburger Lech überfallen und attackiert haben. Die Studentin wehrte sich laut Anklage nach Leibeskräften, obwohl der Angreifer sie zu Boden gedrückt hielt und mit mehreren Faustschlägen gefügig zu machen versuchte. Schließlich gelang es der jungen Frau, sich loszureißen und zu fliehen.

Täter hat den Angriff auf die Joggerin gestanden

Die Joggerin trug Blutergüsse am Kopf und großflächige Schürfwunden davon. Der mutmaßliche Täter konnte über am Tatort zurückgelassene Spuren schließlich bei seinem Arbeitgeber ausfindig gemacht werden. Er hat die Tat bei der Polizei eingestanden und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.