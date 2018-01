Deggendorf Instagram-Post sorgt für Schlägerei unter Jugendlichen

Soziale Netzwerke sind eigentlich dazu da, die Menschen zu vernetzen und näher zusammenzubringen. Den gegenteiligen Effekt musste die Polizei gestern in Deggendorf feststellen: Hier hat ein Instagram-Post eine Schlägerei unter Jugendlichen ausgelöst.

Wegen eines Posts auf dem sozialen Netzwerk Instagram ist es in Deggendorf zu einer Prügelei unter Jugendlichen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die Beteiligten am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr beim Jugendcenter an der Amanstraße aneinander. Es dürften etwa zehn Menschen beteiligt gewesen sein.

Mehrere Leichtverletzte bei Schlägerei

Nach Polizeiangeben kam es dabei zu Schubsereien, aber auch zu Schlägen ins Gesicht. Außerdem sollen die Jugendlichen mit Gegenständen aufeinander losgegangen sein. Dabei wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt. Entzündet hatte sich die Auseinandersetzung an einem Instagram-Eintrag, der einigen offenbar nicht gefallen hat. Alle Beteiligten sind unter 18 Jahre.

Inhalt des Instagram-Posts unbekannt

Laut Polizei sind es Deutsche und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Zu dem Inhalt des Instagram-Eintrags will die Polizei derzeit keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.