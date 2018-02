Bayern 1-Konzert Sasha 2018

Kaum ein anderer Musiker pendelt so häufig zwischen den Welten: Swing, Rockabilly, Popballaden. Genau das ist das Geheimnis von Sashas Erfolg. Bayern 1 präsentiert seine Konzerte in Bamberg und München.

Sasha hatte im Verlauf seiner Karriere stets andere Abenteuer im Kopf, ob als international erfolgreicher Pop-Star, Rockabilly-Heroe Dicke Brave oder als Entertainer bei "Alive & Swingin". Immer wieder erfindet er sich neu und fasziniert seine Fans mit den verschiedenen künstlerischen Facetten. Nach zwei Jahrzehnten kann man Sasha jetzt erstmals auf Deutsch erleben.

Sein überraschendes Album "Schlüsselkind" könnte authentischer nicht sein. Sein 20-jähriges Jubiläum feiert er natürlich auch mit einer großen Tournee. Von Ende September bis Ende Oktober präsentiert er seine brandneuen deutschen Songs ebenso wie die englischsprachigen größten Hits seiner Karriere in 13 Städten.

Das neue Album

In kurzen, knappen Sätzen skizziert Sasha auf "Schlüsselkind" große Tableaus, übersetzt Erinnerungen, vermittelt Inneneinblicke und Gedanken in mitreißenden, eingängigen Songs. „Meine ersten Versuche auf Deutsch zu singen, unternahm ich schon Mitte der Neunziger Jahre“, sagt Sasha: "Ich war damals beeindruckt von der Band Nationalgalerie, aber auch von Selig. Da wusste ich: Es geht auch auf Deutsch. Aber mir fehlte damals noch die Ernsthaftigkeit."

Drei Jahre dauerte die Arbeit am neuen Album. Gemeinsam mit Robin Grubert und Ali Zuckowski — zwei seiner engsten Co-Autoren, Komponisten und Freunde, arbeitete er in Los Angeles bereit seit 2015 an einem Neustart, bis er sich selbst in dem Material wiederfand und schließlich wusste er: "Geil, es ist alles gut!"

Karriere-Rückblick

Zwei Jahrzehnte sind vergangen, in denen Sasha eine internationale Karriere mit diversen Hits (u.a. "If You Believe", "Slowly", "Lucky Day" und zuletzt „Good Days“) meisterte und insgesamt acht Alben veröffentlichte. Seine Plattenverkäufe im In- und Ausland erzielten 17 Mal Gold- und sechsmal Platin-Status. Er wurde unter anderem mit vier Echos, drei 1Live-Kronen einem Bambi, einer Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Als Dick Brave and The Backbeats tobte sich Sasha zwischenzeitlich erfolgreich auf einem ganz anderen musikalischen Feld erfolgreich aus. Auf Einladung von Xavier Naidoos sang er bei der ersten Staffel "Sing meinen Song". Seit über zehn Jahren begeistert er bei "Alive & Swingin" gemeinsam mit Rea Garvey, Xavier Naidoo und Michael Mittermeier Hunderttausende.

Wir freuen uns auf die beiden Konzerte im Oktober in Bayern.