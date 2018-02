Feldsalat Rezept für Feldsalat mit Dressing aus Steinpilzen und Sherry

Feldsalat-Dressing-Zutaten (für 4 Personen)

250 g Feldsalat

4 Stk. Champignons

40 g Steinpilze, getrocknet, in Scheiben geschnitten

200 ml Gemüsebrühe

100 g Crème fraîche

1 Schuss Sherry

1 Schuss Rotweinessig (Oder Himbeeressig)

1 Stk. Orange

Salz

schwarzen Pfeffer aus der Mühle

Zucker

Rapskernöl, kaltgepresst

Vorbereitung des Dressing

Die getrockneten Steinpilzscheiben mit der heißen Gemüsebrühe und einem Schuss Sherry übergießen und quellen lassen, bis das Ganze wieder auf Zimmertemperatur abgekühlt ist.

Bayern 1-Sternekoch Alexander Herrmann

Anschließend die Crème fraîche einrühren und das Dressing mit Salz, Pfeffer, einer Prise Zucker, Orangenabrieb und einem Schuss Rotwein- oder Himbeeressig abschmecken.

Anrichten des Feldsalats

Das Cremedressing unten in die Teller oder Schüsseln verteilen, den geputzten Feldsalat darauf setzen, mit einem Trüffelhobel dünne Scheiben der rohen Champignons darüber reiben und mit ein wenig kaltgepresstem Rapskernöl beträufeln.

Tipp vom Sternekoch: Den Feldsalat richtet man am Besten auf dem etwas dickflüssigeren Dressing an, damit der Salat nicht so zusammenfällt. Beim Essen kann man es sich selbst schön vermischen.

Guten Appetit wünscht Ihnen Alexander Hermann!

