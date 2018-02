Tagesstreiks in Bayern IG Metall trifft sich zur Schlusskundgebung in Regensburg

Die IG Metall beendet heute die Serie der ganztägigen Warnstreiks in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Den Schlusspunkt bildet am frühen Nachmittag eine Kundgebung mit Landesbezirksleiter Wechsler in Regensburg.

